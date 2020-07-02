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Son dakika: Van'da kaybolan 2 yaşındaki küçük Melek'ten kahreden haber

Son dakika haberi; ’ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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2 YAŞINDAKİ KÜÇÜK MELEK'TEN KAHREDEN HABER

'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Son dakika; Kayıp Melek ile ilgili kahreden haberi A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı |Video SON DAKİKA; KAYIP MELEK İLE İLGİLİ KAHREDEN HABERİ A HABER MUHABİRİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO

CANSIZ BEDENİ 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

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