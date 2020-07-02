Son dakika: Van'da kaybolan 2 yaşındaki küçük Melek'ten kahreden haber
Son dakika haberi; Van’ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik canlı yayında son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı.
Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.
CANSIZ BEDENİ 10 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU
Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı.
Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.
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