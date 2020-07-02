02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: KKTC’ye gidecek turistler için flaş karar! PCR test sonuçları çıkana kadar...

Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne () tatil için gidecek tüm turistler, liman ve havalimanlarında yapılacak testlerinin ardından, test sonuçları çıkana kadar karantinada kalacak. PCR test sonuçlarının bir gün veya iki günde çıkması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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KKTC’YE GİDECEK TURİSTLER İÇİN FLAŞ KARAR
Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, "Bugünden itibaren 'tan havayolu üzerinden gelenler dâhil olmak üzere, denizyolu ve havayolu ile gelen tüm yolcular, testlerinin yapılmasının ardından test sonuçları çıkıncaya kadar tarafından belirlenen karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklar" dedi.

'de 1 Temmuz'da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı. 'den KKTC'ye gidenler, PCR test sonuçlarını yanlarında götürmek zorunda. Ayrıca, KKTC'de de yeni bir PCR testi yaptırma zorunluluğu var.

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