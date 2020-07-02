Son dakika: KKTC’ye gidecek turistler için flaş karar! PCR test sonuçları çıkana kadar...
Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) tatil için gidecek tüm turistler, liman ve havalimanlarında yapılacak PCR testlerinin ardından, test sonuçları çıkana kadar karantinada kalacak. PCR test sonuçlarının bir gün veya iki günde çıkması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, "Bugünden itibaren Güney Kıbrıs'tan havayolu üzerinden gelenler dâhil olmak üzere, denizyolu ve havayolu ile gelen tüm yolcular, PCR testlerinin yapılmasının ardından test sonuçları çıkıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklar" dedi.
KKTC'de 1 Temmuz'da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı. Türkiye'den KKTC'ye gidenler, PCR test sonuçlarını yanlarında götürmek zorunda. Ayrıca, KKTC'de de yeni bir PCR testi yaptırma zorunluluğu var.
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