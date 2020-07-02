02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: ÖSYM, MSÜ sonuçlarını açıkladı

Son dakika... , Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, adresinden açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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ÖSYM, MSÜ SONUÇLARINI AÇIKLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının () sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Haziran'da uygulanan 2020-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz'da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, 5 gün önce açıklanmış oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MSÜ sonuçlarının adaylara, ailelerine ve millete hayırlı olmasını diledi.

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