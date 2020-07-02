Son dakika: ÖSYM, MSÜ sonuçlarını açıkladı
Son dakika... ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Haziran'da uygulanan 2020-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz'da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, 5 gün önce açıklanmış oldu.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
ÖSYM takvimine göre, 7 Temmuz'da açıklanması öngörülen MSÜ sonuçları, 5 gün önce açıklanmış oldu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MSÜ sonuçlarının adaylara, ailelerine ve millete hayırlı olmasını diledi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İşte iki denizin sınırı Kur’an-ı Kerim’in mucizesi!
- İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili babasından çarpıcı iddia!
- Sibirya’da sıcaklık 38 dereceyi aştı!
- 2 yaşındaki küçük Melek'ten kahreden haber
- İstanbul'da şoke eden görüntüler!
- Bakan Koca'ya duygulandıran çağrı!
- Yusuf'tan kahreden haber geldi! Babası acı haberle bayıldı
- Kıraathanelerde oyun serbest mi?
- Rusların Türkiye özlemi
- Ayasofya duruşması neden 15 dakika sürdü?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Heyecan dorukta! Memur zam oranı ne kadar? 2020 Temmuz zammı ile memur maaşı ne kadar olacak?
- AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınavı ne zaman bitiyor? Sınav girişi nasıl yapılır?
- TOKİ Erzincan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Erzincan kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Netflix'ten Eltilerin Savaşı sürprizi! Eltilerin Savaşı Netflix'e ne zaman gelecek? İşte tarihi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 2020-2021 ilkokul ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
- ALES/1 yeni başvuru tarihi ne zaman? ALES ücreti ne kadar? 2020 ALES ne zaman ne zaman?
- TOKİ Sivas Akıncılar 2. atep kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Sivas kura sonuçları sorgulama
- MEB takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
- Evde bakım maaşına Temmuz zammı! 2020'de evde bakım maaşı ne kadar olacak? Maaş yatan iller hangileri?
- Yeni zamlar açıklanıyor! Memur ve SSK Bağkur emekli maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar? Son durum nedir?
- A101 aktüel 2 Temmuz 2020 kataloğu: Çadır, portatif dikey ütü sürprizi! İşte güncel indirim listesi
- Altın fiyatları son dakika! 2 Temmmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek tam altın fiyatları ne kadar?