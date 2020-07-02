Elazığ’da akılalmaz olay! 'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora yumruk attı
Elazığ’da, önceki gün kent merkezinde polisi arayıp, kendisine araba çarptığını söyleyen, ancak alkollü olduğu kazaya karışmadığı belirlenen Tayfun Kızıl, götürüldüğü hastanede, gürültü yaptığı için kendisini uyaran doktora yumrukla saldırdı. Doktor yaralanırken, Kızıl tutuklandı.
Tayfun Kızıl, kendisine araba çarptığını belirterek, polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin durumu sağlık görevlilerine iletmesiyle, olay yerine ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Kızıl'ın alkollü olduğunu ve trafik kazasına karışmadığını belirledi.
DOKTORA YUMRUK ATTI
Kızıl sağlık kontrolü için getirildiği Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, gürültü yapınca görevli doktor Mustafa Uçarel tarafından uyarıldı. Kızıl, doktor Uçarel'e yumrukla saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen Uçarel, başını sandalyeye çarparak yaralandı. Olayın ardından Uçarel, tedaviye alındı.
TUTUKLANDI
Kızıl ise hastanedeki polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kızıl, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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