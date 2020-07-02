02 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ’da akılalmaz olay! 'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora yumruk attı

Elazığ’da akılalmaz olay! 'Araba çarptı' diye ihbarda bulundu, hastanede doktora yumruk attı

’da, önceki gün kent merkezinde polisi arayıp, kendisine araba çarptığını söyleyen, ancak alkollü olduğu kazaya karışmadığı belirlenen , götürüldüğü hastanede, gürültü yaptığı için kendisini uyaran doktora yumrukla saldırdı. Doktor yaralanırken, Kızıl tutuklandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
ABONE OL
AKILALMAZ OLAY! DOKTORU BU HALE GETİRDİ

, kendisine araba çarptığını belirterek, polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin durumu sağlık görevlilerine iletmesiyle, olay yerine ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Kızıl'ın alkollü olduğunu ve trafik kazasına karışmadığını belirledi.

DOKTORA YUMRUK ATTI

Kızıl sağlık kontrolü için getirildiği Hastanesi'nde, gürültü yapınca görevli doktor Mustafa Uçarel tarafından uyarıldı. Kızıl, doktor Uçarel'e yumrukla saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen Uçarel, başını sandalyeye çarparak yaralandı. Olayın ardından Uçarel, tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Kızıl ise hastanedeki polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kızıl, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA