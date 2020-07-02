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Ankara Metrosu'nda 'maske' tartışması! Vatandaşlar uyardı, ortalık karıştı

'da dün saat 18.30 sıralarında Ankara Metrosu'nda metroya bindikten sonra maskesini çıkaran kişiye, diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. olay sonrası durakta güvenliğe haber verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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METRODA ORTALIK FENA KARIŞTI! İŞTE SEBEBİ

İddiaya göre; maskesi takılı bir şekilde metroya binen kimliği belirsiz bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı.

Ankara Metrosu'nda 'maske' tartışması! Vatandaşlar uyardı, ortalık karıştı ANKARA METROSU'NDA 'MASKE' TARTIŞMASI! VATANDAŞLAR UYARDI, ORTALIK KARIŞTI

GÜVENLİĞE HABER VERİLDİ

Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle , metroyu Hastane İstasyonu'nda durdurarak güvenliğine haber verdi.

KAMERAYA KAYDEDİLDİ

İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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