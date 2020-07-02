Ankara Metrosu'nda 'maske' tartışması! Vatandaşlar uyardı, ortalık karıştı
Ankara'da dün saat 18.30 sıralarında Ankara Metrosu'nda metroya bindikten sonra maskesini çıkaran kişiye, diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Vatman olay sonrası durakta güvenliğe haber verdi.
İddiaya göre; maskesi takılı bir şekilde metroya binen kimliği belirsiz bir kadın, yerine oturduktan sonra maskesini çıkardı.
GÜVENLİĞE HABER VERİLDİ
Metrodaki diğer yolcuların maskesini takması konusunda uyarı yapması üzerine vagon içerisinde gerginlik yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle vatman, metroyu Hastane İstasyonu'nda durdurarak metro güvenliğine haber verdi.
KAMERAYA KAYDEDİLDİ
İstasyonda bir süre daha devam eden karşılıklı sözlü atışmaların ardından, maskesini çıkardığı öne sürülen kadın, güvenlik görevlilerince metro dışına alındı. Metrodaki tartışma anları, yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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