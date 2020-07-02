Eskişehir'de kaybolan Otizmli Yusuf Gurubi'nin cansız bedeni bulundu

Son dakika haberine göre... Eskişehir'de, kaybolan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin sulama kanalının bir buçuk kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

DÜN KAYBOLDU

Eskişehir'de salı günü saat 17.00'dan bu yana kayıp olan yabancı uyruklu 10 yaşındaki Yusuf Gurubi'nin arama çalışmaları cansız bedeni bulunana kadar aralıksız devam etti. En son dün akşam saat 22.00 sularında Uluönder Göletli Park'ta görülen otizm hastası minik Yusuf'un ayakkabılarının olmadığı ve en son üzerinde mavi bir tişörtün olduğu öğrenilmişti.

"KURBAĞA ADAMLAR DİDİK DİDİK ARADI"

Otizm hastası Yusuf'un arama çalışmaları için özel olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden 'kurbağa adamlar' gelmişti. Eskişehir-Bursa karayolunun yanından geçen ait sulama kanalını köşe bucak arayan ekipler, Yusuf'un izini sürmüştü Yusuf'un düştüğü tahmin edilen sulama kanalında derinliğin 1 buçuk metre olduğu öğrenilmişti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Küçük Yusuf'tan kahreden haber bu sabah saatlerinde geldi. 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin sulama kanalının bir buçuk kilometre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.