Adana'da fuhuş baskını! Üniversite öğrencisi kızlara para tuzağı
Adana'da polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda ortaya çıkan detaylar şok etkisi yarattı. Çetenin, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencisi kızları tuzağa düşürdüğü 500 liraya erkeklere pazarladığı ve farklı illere götürdüğü ortaya çıktı.
Adana'da fuhuş şebekesine yönelik operasyonda, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı.
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