02 Temmuz 2020, Perşembe
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Adana'da fuhuş baskını! Üniversite öğrencisi kızlara para tuzağı

'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonunda ortaya çıkan detaylar şok etkisi yarattı. Çetenin, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencisi kızları tuzağa düşürdüğü 500 liraya erkeklere pazarladığı ve farklı illere götürdüğü ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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AHLAKSIZLAR! KİMLİKLERİ ŞOKE ETTİ

'da şebekesine yönelik operasyonda, maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencilerine ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 20'si kadın 33 kişi gözaltına alındı.

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