02 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi

haberi... 'ta, yeni tip (Covid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Maske kuralına uymayan vatandaşlara 900 lira idari para cezası uygulanacak.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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O İLDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kararı gereğince bugünden itibaren il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde getirildiği belirtildi.

Açıklamada, maske kullanım kurallarına aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssısha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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