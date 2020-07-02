Son dakika: Sinop'ta maske takma zorunluluğu getirildi
Son dakika haberi... Sinop'ta, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Maske kuralına uymayan vatandaşlara 900 lira idari para cezası uygulanacak.
Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssısha Kurulu kararı gereğince bugünden itibaren il genelinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiği belirtildi.
Açıklamada, maske kullanım kurallarına aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssısha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
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