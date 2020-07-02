02 Temmuz 2020, Perşembe
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İstanbul’da çocuğa kamyonet çarptı, sürüklendi ancak yara bile almadı! O anlar kamerada

'ta, 'nde önceki gün saat 19.00 sıralarında aniden yola çıkan , kamyonetin çarpması sonucunda park halindeki bir otomobilin altına girdi. sürücüsü çocuğu hastaneye götürdü. O anlar kameraya yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2020 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
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İddiaya göre, sokakta arkadaşları ile oynayan Suriyeli uyruklu 7 yaşındaki Zekeriya Cellal, aniden yola fırladı. Bu sırada O.U.'nun kullandığı , aniden yola çıkan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan , park halindeki bir otomobilin altına girdi.

İstanbul’da çocuğa kamyonet çarptı, sürüklendi ancak yara bile almadı! O anlar kamerada İSTANBUL’DA ÇOCUĞA KAMYONET ÇARPTI, SÜRÜKLENDİ ANCAK YARA BİLE ALMADI! O ANLAR KAMERADA

YARA BİLE ALMADI

Sürücü O.U., otomobilin altından çıkardığı çocuğu kamyonetle Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrollerde çocuğun kazada herhangi bir yara almadığı belirlendi.

"HIZLA CADDEYE KOŞTU"

Görgü tanığı bir kişi "Çocuk hızla caddeye koştu. Kamyonet sürücüsü duramayarak çocuğa çarptı. Çocuğu bir otomobilin altına fırlattı. Ambulans beklemeden hemen hastaneye kaldırdık. Sağlık durumu iyi" dedi.

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