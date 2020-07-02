İstanbul’da çocuğa kamyonet çarptı, sürüklendi ancak yara bile almadı! O anlar kamerada
Esenyurt'ta, Hürriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 19.00 sıralarında aniden yola çıkan çocuk, kamyonetin çarpması sonucunda park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kamyonet sürücüsü çocuğu hastaneye götürdü. O anlar kameraya yansıdı.
İddiaya göre, sokakta arkadaşları ile oynayan Suriyeli uyruklu 7 yaşındaki Zekeriya Cellal, aniden yola fırladı. Bu sırada O.U.'nun kullandığı kamyonet, aniden yola çıkan küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, park halindeki bir otomobilin altına girdi.
YARA BİLE ALMADI
Sürücü O.U., otomobilin altından çıkardığı çocuğu kamyonetle Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrollerde çocuğun kazada herhangi bir yara almadığı belirlendi.
"HIZLA CADDEYE KOŞTU"
Görgü tanığı bir kişi "Çocuk hızla caddeye koştu. Kamyonet sürücüsü duramayarak çocuğa çarptı. Çocuğu bir otomobilin altına fırlattı. Ambulans beklemeden hemen hastaneye kaldırdık. Sağlık durumu iyi" dedi.
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