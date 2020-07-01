Termometre 43 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz istedi

Türkiye'nin bazı noktalarında yağışlı hava etkili olurken, Gaziantep'te Temmuz aynın ilk günü termometreler 43 dereceyi gördü. Sıcak hava nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı kentte, vatandaşların bazıları alışveriş noktalarından yine vazgeçmedi. Bazı vatandaşlar ise serinlemek için kendilerini park ve bahçelere attı. Bir vatandaşın deniz isteği ise dikkat çekti.