Termometre 43 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz istedi
Gaziantep'te günlerdir etkili olan kavurucu sıcaklar Temmuz ayının ilk günü 43 dereceyi gördü. Kentte sıcaktan bunalıp kendini parka atan genç bir vatandaş ise yetkililere seslenerek sıcaktan kavrulan Gaziantep'e deniz getirilmesini istedi.
Türkiye'nin bazı noktalarında yağışlı hava etkili olurken, Gaziantep'te Temmuz aynın ilk günü termometreler 43 dereceyi gördü. Sıcak hava nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı kentte, vatandaşların bazıları alışveriş noktalarından yine vazgeçmedi. Bazı vatandaşlar ise serinlemek için kendilerini park ve bahçelere attı. Bir vatandaşın deniz isteği ise dikkat çekti.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- ABD'de acı rakamlar! 130 bini geçti
- Bu acı buraya sığar mı? İkra Nur’a veda!
- Ünlü alışveriş mağazası hakkında rekor şikâyet!
- İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili korkunç iddia! Otopsi raporunda şok detay
- A101'den 4 kişilik çadır sürprizi!
- Bakan özellikle uyarmıştı! Şoke eden görüntüler
- Vahşice öldürülmüştü! Mahkeme buz kesti
- O koca ağır cezalık oldu!
- Çarpıcı açıklama: Hafter'den kurtulup yerine...
- Buzağıya "estetik" operasyonu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
- Son dakika: Bu hafta sınav var mı? 4-5 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kızılay kurban vekalet fiyatları ne kadar? 2020 vekaleten kurban kesim bedeli nedir?
- ÖSYM'den müjdeli haber bekleniyor! 2020 YKS üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hız tutkunlarına müjde! Formula 1 2020 ne zaman başlıyor? F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
- SSK Bağkur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Memur ve emeklilerin gözü bu haberde! 2020 memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: KPSS 2020/8 atama sonuçları sorgulama! 2020 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
- Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?
- Son dakika: Eğlence mekanları bugün açılacak mı? 1 Temmuz nargile kafeler, eğlence yerleri ne zaman açılacak?
- Bugün nereler açılacak? 1 Temmuz sinema salonları, oyun salonları, düğün salonları, internet kafeler açıldı mı?