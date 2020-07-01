01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Termometre 43 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan vatandaşlar deniz istedi

'te günlerdir etkili olan kavurucu sıcaklar Temmuz ayının ilk günü 43 dereceyi gördü. Kentte sıcaktan bunalıp kendini parka atan genç bir vatandaş ise yetkililere seslenerek sıcaktan kavrulan Gaziantep'e deniz getirilmesini istedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞLAR DENİZ İSTEDİ

Türkiye'nin bazı noktalarında yağışlı hava etkili olurken, 'te Temmuz aynın ilk günü termometreler 43 dereceyi gördü. Sıcak hava nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı kentte, vatandaşların bazıları alışveriş noktalarından yine vazgeçmedi. Bazı vatandaşlar ise serinlemek için kendilerini park ve bahçelere attı. Bir vatandaşın deniz isteği ise dikkat çekti.

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