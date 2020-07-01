Para dolu çantayla kaçan hırsızlara esnaflardan müdahale

Olay, Salı Günü öğle saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önünde gerçekleşti. Bankadan para çeken bir kişi, otomobiline yöneldiği sırada, kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edildi. İddiaya göre içinde yaklaşık 1 milyon lira olan çantayı alan şüpheliler otomobille kaçmaya çalıştı. Çanta sahibinin bağrışlarını duyan esnaf, dükkânlarından çıkarak, kaçanları durdurmaya çalıştı. Otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler önlerindeki minibüsün durması üzerine otomobilden inerek olay yerinden kaçtı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Esnafın dükkânlarından çıkıp koştuğu, şüphelilerin ise önlerindeki aracın durması üzerine kaçarak uzaklaştığı görülüyor.