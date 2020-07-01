Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan virüs ve maske uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü 'G4 H1N1'in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.

DOMUZLAR ARASINDA YAYGIN

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi.

"MASKE, MESAFE VE EL YIKMA…"

Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" dedi.