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Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan virüs ve maske uyarısı

Kurulu üyesi Prof. Dr. , ’de ortaya çıkan ve salgına dönme riski çıkan virüsün domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve önemine dikkat çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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ÇİN'DE YENİ VİRÜS ORTAYA ÇIKTI! UZMAN İSİM UYARDI

Kurulu üyesi Prof. Dr. , 'de pandemi yapma riski olan yeni grip virüsü ''in domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiğinin bildirildiğini belirterek, mesafe, maske ve önemine dikkat çekti.

DOMUZLAR ARASINDA YAYGIN

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de pandemi yapma riski olan yeni bir grip virüsünün 'G4 H1N1', domuzlar arasında yaygın olarak tespit edildiği bildirildi.

"MASKE, MESAFE VE EL YIKMA…"

Bugün için hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçebildiği ancak insandan insana bulaşı olmadığı da açıklandı. Lütfen; mesafe, maske, el yıkama" dedi.

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