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İstanbul’da "Dur" ihtarına uymayan araç taksi ile çarpıştı! O anlar kameraya yansıdı

’de 27 Haziran 2020 tarihinde 'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla seyir halindeki çarpıştı. Taksideki 3 kişinin yaralanmasına neden olan 4 şüpheli, tarafından gözaltına alındı. Olay anı kameraya yansırken  şüphelilerin araçtan attıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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‘DUR’MADILAR FACİADAN DÖNÜLDÜ! TAM O AN

Sokakta havaya ateş edildiği ihbarını alan ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, şüphelilerin beyaz renkli, araçla kaçtığını belirleyerek çevrede aramalar yaptı. bir süre sonra devriye gezen polisler tarafından bir sokakta görüldü.

İstanbul’da Dur ihtarına uymayan araç taksi ile çarpıştı! O anlar kameraya yansıdı İSTANBUL’DA "DUR" İHTARINA UYMAYAN ARAÇ TAKSİ İLE ÇARPIŞTI! O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

KAZAYA NEDEN OLDULAR 3 KİŞİ YARALANDI

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şüphelilerin aracı, cadde üzerinde ilerleyen taksiyle çarpıştı. , taksideki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, hafif ticari aracın içindeki Duhan G., Resul K., Ali B., Batuhan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çevrede yapılan incelemelerde şüphelilerin araçtan attıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; polis otosundaki ekiplerin, şüpheli aracı cadde üzerinde aradığı, hafif ticari araçtakilerin polis ekiplerinden kaçtıkları, şüphelilerin aracının cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen ile çarpıştığı ve polislerin araçlarından inerek şüphelileri gözaltına aldıkları görülüyor.

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