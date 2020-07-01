İstanbul’da "Dur" ihtarına uymayan araç taksi ile çarpıştı! O anlar kameraya yansıdı
Ümraniye’de 27 Haziran 2020 tarihinde Altınşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin aracıyla seyir halindeki taksi çarpıştı. Taksideki 3 kişinin yaralanmasına neden olan 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı kameraya yansırken şüphelilerin araçtan attıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.
Sokakta havaya ateş edildiği ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, şüphelilerin beyaz renkli, hafif ticari araçla kaçtığını belirleyerek çevrede aramalar yaptı. Araç bir süre sonra devriye gezen polisler tarafından bir sokakta görüldü.
KAZAYA NEDEN OLDULAR 3 KİŞİ YARALANDI
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, araçlarıyla kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şüphelilerin aracı, cadde üzerinde ilerleyen taksiyle çarpıştı. Kazada, taksideki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, hafif ticari aracın içindeki Duhan G., Resul K., Ali B., Batuhan D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çevrede yapılan incelemelerde şüphelilerin araçtan attıkları pompalı tüfek de ele geçirildi.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; polis otosundaki ekiplerin, şüpheli aracı cadde üzerinde aradığı, hafif ticari araçtakilerin polis ekiplerinden kaçtıkları, şüphelilerin aracının cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen taksi ile çarpıştığı ve polislerin araçlarından inerek şüphelileri gözaltına aldıkları görülüyor.
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