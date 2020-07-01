01 Temmuz 2020, Çarşamba
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İstanbul’da eski koca dehşeti: Sokakta kadına kurşun yağdırdı

'de Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'ta saat 11.00 sıralarında boşandığı kocası tarafından sokakta ortasından kurşun yağmuruna tutulan ağır yaralandı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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ESKİ KOCA DEHŞETİ! KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, icra yoluyla çocuklarını görmeye giden ile kocası arasında tartışma çıktı. Kadını yere yatıran eski silahla ateş etmeye başladı.

AĞIR YARALANDI

Vücuduna 4 kurşun yerlerine kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralı kadın tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

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