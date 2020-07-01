İstanbul’da eski koca dehşeti: Sokakta kadına kurşun yağdırdı
Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'ta saat 11.00 sıralarında boşandığı kocası tarafından sokakta ortasından kurşun yağmuruna tutulan kadın ağır yaralandı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı.
İddiaya göre, icra yoluyla çocuklarını görmeye giden kadın ile kocası arasında tartışma çıktı. Kadını yere yatıran eski koca silahla ateş etmeye başladı.
AĞIR YARALANDI
Vücuduna 4 kurşun yerlerine kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koca olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralı kadın tesadüfen yoldan geçen nakil ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Polisin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.
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