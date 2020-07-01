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'Ares'in annesinden sanık baba- oğula: Yüzü kapalıyken mahrem yerinden nasıl tanıdınız?

'da, 4 Şubat günü, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda 14 yaşındaki kızları H.E.'yi taciz ettiği iddiasıyla '' takma adıyla tanınan 18 yaşındaki fenomeni 'i döverek öldüren baba Veysi E. ile ağabey O.E.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada, Şeyhmus Özdemir'in annesi Sultan 'ın, "Kız kardeşini, yüzü kapalıyken mahrem yerlerinden nasıl tanıdın?" sorusuna, ağabey Kadir O.E., "Göz kısmında küçük bir çizgi vardı" yanıtını verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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O. E., iddiaya göre bir sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) müstehcen fotoğraflarını gördü. Kadir O.E.'nin baskı kurduğu H.E., fotoğrafları internet sitesine, '' takma adıyla tanınan fenomeni 'in koyduğunu söyledi. Kadir O.E., durumu babası Veysi E.'ye anlattı.

'dan Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e 'reklam filmi çekme' bahanesiyle randevu verdi. Baba ve oğlu, bir kafeteryada buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü. Ardından da polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis tarafından gözaltına alınan baba-oğul, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan Şeyhmus Özdemir ise 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

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