30 Haziran 2020, Salı
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TİKA Güney Sudan'ı yalnız bırakmadı! Kovid-19'la mücadeleye tıbbi ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (), ’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek amacıyla Güney Sudan tıbbi ekipman ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020
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TİKA GÜNEY SUDAN'I YALNIZ BIRAKMADI!

'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tıbbi maske, el dezenfektanı, dezenfektan püskürtme makinesi, doktor koruyucu tulumu ve tıbbi gözlükten oluşan yardımların teslim töreni düzenlendi.

Tören, Sağlık Bakanı Elizabeth Achuei, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Mayen Machul Achiek ve TİKA Cuba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil katıldı.

Denize kıyısı bulunmayan ülkedeki tedbirler kapsamında gıda ve temizlik malzemelerine erişimde zorluklar yaşandığını belirten Büyükelçi Biltekin, "Ramazan ayında başlattığımız gıda ve hijyen seti dağıtımlarına, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Güney Sudan yapılan yardımları ekleyerek devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman dost Güney Sudan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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