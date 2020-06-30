TİKA Güney Sudan'ı yalnız bırakmadı! Kovid-19'la mücadeleye tıbbi ekipman desteği

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tıbbi maske, el dezenfektanı, dezenfektan püskürtme makinesi, doktor koruyucu tulumu ve tıbbi gözlükten oluşan yardımların teslim töreni düzenlendi.

Tören, Güney Sudan Sağlık Bakanı Elizabeth Achuei, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Sağlık Bakanı Müsteşarı Dr. Mayen Machul Achiek ve TİKA Cuba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil katıldı.

Denize kıyısı bulunmayan ülkedeki tedbirler kapsamında gıda ve temizlik malzemelerine erişimde zorluklar yaşandığını belirten Büyükelçi Biltekin, "Ramazan ayında başlattığımız gıda ve hijyen seti dağıtımlarına, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Güney Sudan Sağlık Bakanlığına yapılan yardımları ekleyerek devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman dost Güney Sudan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.