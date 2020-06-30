30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika haberi... ekiplerinin ikna çalışması neticesinde 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93’e yükseldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLMELER DEVAM EDİYOR!

ekiplerinin ikna çalışması neticesinde 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93'e yükseldi.

detaylar gelecek...

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