Son dakika: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor! 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93’e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı: Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93'e yükseldi.
detaylar gelecek...
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