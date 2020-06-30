Kayseri’de 3 yaşındaki Alperen'i vahşice öldüren ve gömen caninin ifadesi kan dondurdu
Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs, özel ekip tarafından 9 gün sonra saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. Şahıs ifadesinde Alperen'i ağladığı için öldürdüğünü annesini ise odaya kilitlediğini söyledi.
Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö.'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen E.'yi boğarak öldürdü. Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor!
- Çocuğunun cansız bedeniyle kaldırımda oturdu!
- ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS açıklaması
- Ender Saraç uyardı: Çok sinsi bir düşman!
- Bu hat Kocaeli'nin iki yakasını birleştirecek
- Silah satışı yapılan eve baskın!
- İBB’nin araç kiralama maliyeti iki katına çıktı
- Ortalığı birbirine katmışlardı! Bedelini ödediler
- Merkezde 25 TL Göltürkbükü'nde 25 euro
- Sosyal medya bu çobanı konuşuyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
- 1 Temmuz'da nereler açılacak? İnternet kafeler, oyun salonları, düğün salonları ne zaman açılacak?
- TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama
- Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- Son dakika: Eğlence merkezleri, nargile kafeler 1 Temmuz'da açılacak mı? Kahvehanelerde oyun ne zaman oynanacak?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- TOKİ Kayseri Sarıoğlan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kayseri kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama
- BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan kritik altın yorumu! 30 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- TOKİ Balıkesir Susurluk 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Balıkesir 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama