30 Haziran 2020, Salı
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Kayseri’de 3 yaşındaki Alperen'i vahşice öldüren ve gömen caninin ifadesi kan dondurdu

Pınarbaşı ilçesinde 3 yaşındaki 'i boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömen şahıs, özel ekip tarafından 9 gün sonra saklandığı çalılıkların arasında yakalandı. Şahıs ifadesinde 'i ağladığı için öldürdüğünü annesini ise odaya kilitlediğini söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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ALPEREN'E KIYMIŞTI! İFADESİ KAN DONDURDU

Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda Harun S., iki yıldır nikahsız yaşadığı E.Ö.'nün 3 yaşındaki oğlu E.'yi boğarak öldürdü. Harun S. daha sonra boğarak öldürdüğü küçük 'i evin karşısındaki mezarlığa gömdü. 6 gün sonra ortaya çıkan olayda Harun S. kayıplara karışırken, anne E.Ö de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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