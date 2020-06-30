İzmir’deki Küner Mahallesi’nde koronavirüs vakalarında korkutan artış!
Menderes ilçesine bağlı olan Küner Mahallesi'nde son dönemde koronavirüs vakalarında büyük artış yaşandı. Mahallede test yaptırmayan kişi kalmazken, vaka sayısı 70'e yükseldi.
Korona virüs vaka sayısının hızla arttığı İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde Covid-19 testi yapılmayan vatandaş kalmadı. Mahallede yapılan son testlerin ardından vaka sayısının 70'e yükseldiğini söyleyen Küner Mahallesi Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Vatandaşlar evlerine çekildi. En kısa sürede bu durumdan kurtulmak istiyoruz" dedi.
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