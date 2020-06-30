30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’deki Küner Mahallesi’nde koronavirüs vakalarında korkutan artış!

İzmir’deki Küner Mahallesi’nde koronavirüs vakalarında korkutan artış!

Menderes ilçesine bağlı olan 'nde son dönemde  vakalarında büyük artış yaşandı. Mahallede yaptırmayan kişi kalmazken, sayısı 70'e yükseldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL

virüs sayısının hızla arttığı 'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde Covid-19 testi yapılmayan vatandaş kalmadı. Mahallede yapılan son testlerin ardından vaka sayısının 70'e yükseldiğini söyleyen , "Vatandaşlar evlerine çekildi. En kısa sürede bu durumdan kurtulmak istiyoruz" dedi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA