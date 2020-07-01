Şanlıurfa’da 60 adreste karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Şanlıurfa'da yeni tedbirler alındı. Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirler gereği 60 adreste karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı.
Şanlıurfa'da koronavirüs nedeniyle 60 adreste karantina uygulaması başlatırken, 40 adreste ise karantinaya son verildi.
Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs salgınıyla ilgili yeni karantina kararları aldı.
Kurulun aldığı yeni kararda, Ceylanpınar ilçesinde 3, Eyyübiye ilçesinde 13, Haliliye ilçesinde 14, Karaköprü ilçesinde 16, Suruç ilçesinde 3, Viranşehir ilçesinde 9, Bozova ve Siverek ilçesinde ise birer adres korona virüs nedeniyle karantinaya alınırken Eyyübiye ilçesinde 14, Haliliye ilçesinde 10, Karaköprü ilçesinde 8, Suruç ilçesinde 5, Viranşehir ilçesinde 2 ve Siverek ilçesinde ise 1 adreste karantina uygulamasına son verildi.
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