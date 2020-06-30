Fırsatçı emlakçılara dikkat! Arazi alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İmara açık arazi nasıl öğrenilir?
Arazi alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Koronavirüs salgını nedeniyle kendilerine hobi bahçesi edinmek isteyen vatandaşlar şehirden uzak alanlarda arazi almak istiyor. Ancak fırsatçı emlakçıların alıcılara yüksek fiyat belirlemesi hayallere gölge düşürüyor. Ayrıca alanların tarım alanları olmaması konusuna uzmanlar uyarıda bulunuyor. Peki, Arazi alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İmara açık arazi nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
Arazi alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İmara açık arazi nasıl öğrenilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınında şehirlerin dışında bulunan alanlar ilgi odağı oluyor. Hobi bahçesi yaparak zamanını orda geçirmek isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı arazileri araştırıyor. Ancak fırsatçı emlakçıların uyguladığı fiyat politikası ve tarım arazilerinin hobi bahçesi olarak kullanılması uzmanlar tarafından tepki çekiyor. Peki, Arazi alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? İmara açık arazi nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
ARAZİ ALIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Arazi almak isteyen bir kişinin öncelikle dikkat etmesi gereken nokta alacağı arazinin / arsanın imar planı olmalıdır. İmar planının üst ölçekli planlara uyumlu olması ve sizin amacınıza uygun olması gerekmektedir. Planda bulunabilecek özel şartlara ve kısıtlamalara da ayrıca dikkat edilmesi gerekir.
Almak istenilen arazinin ya da arsanın anlaşmaya varılmadan görülmesi de yine alıcının yararına olacaktır. Bunun yanı sıra Tapu Sicil
Müdürlüğü'nden size satılmak istenen arazinin bahsi geçen tapudaki arazi mi olduğunu sorgulamak akıllıca olacaktır.
Özellikle dere ve göl kenarlarındaki araziler konusunda ekstra bir dikkat sarf etmeniz gerekir, zira su toplama havzası olabilecek bu tarz yerlerde yapılaşma izni verilmeyebilir.
Arazinin tarla mı yoksa arsa mı olduğuna dikkat edin. Ve eğer hisseli bir araziyse tüm hissedarlardan alım için olur izni alınması gerektiğini unutmayın. Bu işlem belki alım sürecini bir miktar uzatacaktır.
İmar Müdürlüğü'nden imar durumunu, Tapu Sicil Müdürlüğü'nden de satış ile ilgili aleyhte şerh olup olmadığını da kontrol etmeniz sizin açınızdan riskleri minimuma indirmenin birkaç önemli yoludur.
Eğer arazinin üzerinde işgalci konumunda ruhsatsız, kaçak bir yapılaşma söz konusu ise bu tarz araziler için zorunlu olmadıkça alım işlemine girmemenizi öneriyoruz.
Maddi olarak herhangi bir hataya düşmemek için bölgedeki diğer arazilerle sizin almak istediğiniz arazi arasında nitelikleri babında bir fiyat karşılaştırması yapın.
Tüm bunlardan öte almak istediğiniz arazinin ana yola yakınlığı, topograf özelliği, eğiminin düz veya az bir eğime sahip olması, yüksek gerilim hatlarına uzak ve tercihen manzaraya sahip olması dikkat etmeniz gereken diğer unsurlar olacaktır.
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