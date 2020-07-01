ABD'den Almanya'dan asker çekme açıklaması
Trump'ın Almanya'dan ABD askerlerini çekme fikri Pentagon'da da gündem oldu. Yapılan çalışmanın ardından ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Trump'ı son durum hakkında bilgilendirdi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Almanya'dan asker çekme planları konusunda Başkan Donald Trump'ı bilgilendirdikleri bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, "Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı dün Başkan'ı Almanya'dan 9 bin 500 asker çekme planları konusunda Başkan'a brifing verdi." ifadelerini kullandı.
ASKER ÇEKME KONUSU NATO İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ
Hoffman, açıklamasında şunları kaydetti:
"Onaylanan plan, sadece başkanın direktiflerini karşılamıyor aynı zamanda, Rusya'ya karşı caydırıcılığı artıracak, NATO'yu güçlendirecek, müttefiklere güvence sağlayacak, ABD ve ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığının stratejik ve operasyonel esnekliğini geliştirecek ve kuvvetlerimiz ile ailelerine yardımcı olacak."
Pentagon yetkililerinin ABD Kongresini de bilgilendireceğini belirten Hoffman, bu konunun NATO ile de danışıldığını kaydetti.
ABD Başkanı Trump, haziran başında Pentagon'a Almanya'da daimi olarak görevli ABD askeri sayısını 25 bine çekme talimatı vermişti.
Bu talimatla halihazırda 34 bin 500 ABD askerinin görev yaptığı Almanya'dan 9 bin 500 asker çekilmesi anlamına geliyordu.
ABD'nin mevcut planlamasına göre Almanya'da 52 bine kadar asker bulundurabiliyordu.
ABD ile Almanya arasında uzun zamandır NATO şemsiyesi altındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si kadar savunma harcaması taahhüdü ve Almanya'nın Rusya ile ilişkileri yüzünden gerginlik vardı.
Bu adımın iki NATO ülkesi arasındaki ipleri daha da gereceği belirtiliyor.
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