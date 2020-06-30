Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor
Gölcük'ten Gebze'ye hizmet verecek ve Osmangazi Köprüsü'nün kullanılacak yeni hat 700 belediye otobüsü, 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle seferlerine başlıyor.
Gölcük'ten Gebze'ye hizmet verecek ve Osmangazi Köprüsü'nün kullanılacak yeni hat 700 belediye otobüsü, 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle seferlerine başlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halkın ihtiyacı doğrultusunda gelen tüm talepleri karşılıyor. Bu kapsamda Gölcük Otogar kalkışlı Altınova üzerinden Osmangazi Köprüsü'nü kullanacak olan Hat 700 seferlerine başlıyor. Uzun zamandan beri kentin gündeminde olan ve Kocaeli'nin bir yakasıyla diğer yakasını birbirine bağlaması planlanan yeni hat 700'de tüm işlemler tamamlandı. Gölcük ilçesi kalkışlı Gebze ilçesi son duraklı olacak Hat 700 seferleri 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle başlıyor.
Ulaşım Park AŞ'nin hizmetinde olan Hat 700, ilk seferine 1 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Hat 700 Gölcük ilçesinden kalkış yapacak. Sefer sırasında Karamürsel Dereköy durağına kadar hat 700 yolcu alabilecek. Osmangazi Köprüsü'nü kullanacak olan Hat 700'ün seferi Gebze ilçesi Kent önünde son bulacak. Gebze ilçesi Kent önünden kalkacak hat 700 Osmangazi Köprüsü'ne kadar her duraktan yolcu alabilecek.
Hat 700'ün fiyat tarifesi de açıklandı. Gölcük, Karamürsel, Altınova ve Gebze güzergahında hizmet verecek Hat 700'de tam 25 TL, indirimli 20 TL, öğrenci 15 TL ve 7/24 Kağıt bilet 25,75 TL olarak ücret ödeyecek.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Alperen'e kıymıştı! İfadesi kan dondurdu
- Korona neden bitmiyor? İşte cevap
- Silah satışı yapılan eve baskın!
- Dev operasyon! İşte o görüntüler
- Kayıp İkranur'dan acı haber!
- Sosyal medya bu çobanı konuşuyor
- Çocuğunun cansız bedeniyle kaldırımda oturdu!
- Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor!
- İBB’nin araç kiralama maliyeti iki katına çıktı
- Ender Saraç uyardı: Çok sinsi bir düşman!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
- 1 Temmuz'da nereler açılacak? İnternet kafeler, oyun salonları, düğün salonları ne zaman açılacak?
- TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama
- Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- Son dakika: Eğlence merkezleri, nargile kafeler 1 Temmuz'da açılacak mı? Kahvehanelerde oyun ne zaman oynanacak?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayımlandı!
- TOKİ Kayseri Sarıoğlan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kayseri kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı! 2020 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları sorgulama
- BİM aktüel 30 Haziran 2020 kataloğu! Güneş koruyucu ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor! İşte güncel indirimler...