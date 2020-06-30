30 Haziran 2020, Salı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'nun doğusu ile ve çevrelerinde beklendiğini açıkladı. Yapılan uyarıda, "Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020
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'nun doğusu ile ve çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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