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AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı

'ın Bismil İlçe Başkanlığı binasına, 2 kişi tarafından gece molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Binada hasar oluşurken, 2 şüpheli, gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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ALÇAK SALDIRI! MOLOTOFKOKTEYLLE HEDEF ALDILAR

Olay, gece saatlerinde, Bismil ilçe merkezinde meydana geldi. Ziraat Caddesi'nde bulunan İlçe Başkanlığı binasına yönelik 2 kişi, molotofkokteyli ile saldırı düzenledi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Parti binasında saldırı nedeniyle hasar oluşken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından düzenlenen operasyonla 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Serdar Budak, sivil siyasete saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

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