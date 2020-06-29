Antalya'da ilanla eş arayan adamın son sözü: Eş ararken belamı buldum

Emekli taksi şoförü Bahtiyar Doğan, 2017 yılında otomobilinin arka camına yazdığı '65 yaşındayım. Emekliyim, evim var, arabam var. Yaşıma uygun Allah'tan korkan bir eş arıyorum' ilanıyla aylarca kendine eş aradı. 16 yıldır bekar olduğunu, gönlünün sultanını bulmak için bu yöntemi bulduğunu anlatan Doğan, 2018 yılında kendisini arayan Güler G. ile tanıştı. Çift daha sonra evlenmeye karar verip, 12 Ağustos 2018 tarihinde nikah masasına oturdu.