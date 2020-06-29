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Antalya'da ilanla eş arayan adamın son sözü: Eş ararken belamı buldum

'da 2 yıl önce otomobilinin arkasındaki ilanla aylarca arayan 68 yaşında nikah kıydığı G. tarafından 32 gün sonra terk edildi. 2 yıldır Güler G.'ye ulaşamayan ve boşanmak için mücadele eden Doğan, “En azından soyadımı ondan kurtarmak istiyorum. Eş ararken belamı buldum" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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Emekli taksi şoförü , 2017 yılında otomobilinin arka camına yazdığı '65 yaşındayım. Emekliyim, evim var, arabam var. Yaşıma uygun Allah'tan korkan bir arıyorum' ilanıyla aylarca kendine eş aradı. 16 yıldır bekar olduğunu, gönlünün sultanını bulmak için bu yöntemi bulduğunu anlatan Doğan, 2018 yılında kendisini arayan G. ile tanıştı. Çift daha sonra evlenmeye karar verip, 12 Ağustos 2018 tarihinde nikah masasına oturdu.

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