Diyanet TV Yaz Kur'an kursu izle! 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr)

Diyanet TV Yaz Kur'an kursu nasıl izlenir? Yaz Kur'an kurslarına kayıt nasıl yapılır? Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl uzaktan eğitim metoduyla düzenlenecek kurslara, internet üzerinden başvurular devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2020 Yaz Kur'an kursları 29 Haziran'da başlayacak. Peki, Diyanet TV Yaz Kur'an kursu nasıl izlenir? 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

YAZ KUR'AN KURSU SAATLERİ

Kur'an Öğreniyorum: Hafta içi her gün 10.30

Dinimi Öğreniyorum: Hafta içi her gün 11.00

Kur'an Okuyorum: Hafta içi her gün 17.00

DİYANET TV YAZ KUR'AN KURSU NASIL İZLENİR?

2020 Yaz Kur'an kursları bu sene Diyanet TV ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek. Diyanet TV üzerinden yayınlanacak olan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler ders tekrarlarını Diyanet TV'nin YouTube hesabından izleyebilecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, yaptığı açıklamada, "29 Haziran Pazartesi günü 10.30'da ilk dersi muhterem Başkanımız Ali Erbaş verecek. Sabah 10.30-12.00 kuşağı olacak. Öğleden sonra da 17.00-19.00 saatleri arasında bir kuşağımız olacak. Diyanet TV üzerinden yayınlanacak olan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler Diyanet TV, YouTube kanalı vasıtasıyla ilgili eğitim videolarına erişebileceklerdir." diye konuştu.

YAZ KUR'AN KURSU KAYIT NASIL YAPILIR?

Yaz Kur'an kursu kayıtları Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden yapılabiliyor. dibbys.diyanet.gov.tr sayfası üzerinden gerekli adımları takip ederek başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.

KAYIT İÇİN TIKLAYIN...

Başvuruda bulunanlar isteğe bağlı olarak il/ilçe müftülüğüne müracaat ederek yaz Kur'an kursu ders kitaplarını temin edebilecekleri gibi (https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller) adresinden ya da bu sayfadan PDF olarak indirebilecekler.

Ayrıca yaz Kur'an Kursu eğitimlerinin son haftasında (4-14 Ağustos 2020) bu sayfa üzerinden isteğe bağlı olarak değerlendirme testi yapılacak. Soruların yarısından fazlasına doğru cevap veren öğrenciler online yaz kuran kursu katılım belgesine buradan erişebilecekler.