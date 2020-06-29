Diyanet TV Yaz Kur'an kursu izle! 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr)
Diyanet TV Yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Yaz Kur'an kursları Diyanet TV üzerinde yayınlanacak. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, kurslar 29 Haziran'da başlayacak. 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt ve nasıl izlenebileceği konusunda merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Diyanet TV Yaz Kur'an kursu nasıl izlenir? 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Diyanet TV Yaz Kur'an kursu nasıl izlenir? Yaz Kur'an kurslarına kayıt nasıl yapılır? Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl uzaktan eğitim metoduyla düzenlenecek kurslara, internet üzerinden başvurular devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2020 Yaz Kur'an kursları 29 Haziran'da başlayacak. Peki, Diyanet TV Yaz Kur'an kursu nasıl izlenir? 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
YAZ KUR'AN KURSU SAATLERİ
Kur'an Öğreniyorum: Hafta içi her gün 10.30
Dinimi Öğreniyorum: Hafta içi her gün 11.00
Kur'an Okuyorum: Hafta içi her gün 17.00
DİYANET TV YAZ KUR'AN KURSU NASIL İZLENİR?
2020 Yaz Kur'an kursları bu sene Diyanet TV ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek. Diyanet TV üzerinden yayınlanacak olan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler ders tekrarlarını Diyanet TV'nin YouTube hesabından izleyebilecekler.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, yaptığı açıklamada, "29 Haziran Pazartesi günü 10.30'da ilk dersi muhterem Başkanımız Ali Erbaş verecek. Sabah 10.30-12.00 kuşağı olacak. Öğleden sonra da 17.00-19.00 saatleri arasında bir kuşağımız olacak. Diyanet TV üzerinden yayınlanacak olan dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenler Diyanet TV, YouTube kanalı vasıtasıyla ilgili eğitim videolarına erişebileceklerdir." diye konuştu.
YAZ KUR'AN KURSU KAYIT NASIL YAPILIR?
Yaz Kur'an kursu kayıtları Diyanet'in resmi internet adresi üzerinden yapılabiliyor. dibbys.diyanet.gov.tr sayfası üzerinden gerekli adımları takip ederek başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.
Başvuruda bulunanlar isteğe bağlı olarak il/ilçe müftülüğüne müracaat ederek yaz Kur'an kursu ders kitaplarını temin edebilecekleri gibi (https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller) adresinden ya da bu sayfadan PDF olarak indirebilecekler.
Ayrıca yaz Kur'an Kursu eğitimlerinin son haftasında (4-14 Ağustos 2020) bu sayfa üzerinden isteğe bağlı olarak değerlendirme testi yapılacak. Soruların yarısından fazlasına doğru cevap veren öğrenciler online yaz kuran kursu katılım belgesine buradan erişebilecekler.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bakırköy'de hareketli anlar! Taksiciyi rehin alp...
- Tacizci üvey babanın sonu!
- İnşaat kazısında ortaya çıktı!
- 28 yıllık hasret sona erdi! Terörden temizlendi tarım başladı...
- ‘YKS kısıtlaması' sonrası İstanbul'da bu sabah!
- İlanla eş arıyordu! Son söze dikkat
- İzmir'de vahşet! Cani anne kızını boğarak öldürdü...
- Kürtaj cinayetinde şok! DNA enişteyle uyumlu çıktı
- "Depremi ilk hissedecek lokasyon..."
- Herkes mezarlığa koşmuştu! Geride aşk mektubu kaldı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet TV Yaz Kur'an kursu izle! 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr)
- Altın fiyatları son dakika! 29 Haziran bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
- İstanbul'da dev operasyon! Uykularında yakalandılar...
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...
- ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...