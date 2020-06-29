29 Haziran 2020, Pazartesi
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Yılanlar depremin habercisi mi? Uzmanlardan o iddialara yanıt!

Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, 'nın İznik ilçesindeki, 'nde su yüzeyinde görülen yılanların habercisi olduğu yönündeki iddiaların, bilimsel bir değerinin bulunmadığını kaydetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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YILANLAR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

'nde boyları 1,5 metre civarında olan çok sayıda yılan, su yüzeyinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yılanların, daha önce de 1999 Gölcük depremi öncesinde görüldüğü öne sürülürken, bölge halkı ise çıkan haberlerin ardından endişe yaşamaya başladı.

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