Yılanlar depremin habercisi mi? Uzmanlardan o iddialara yanıt!
Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday, Bursa'nın İznik ilçesindeki, İznik Gölü'nde su yüzeyinde görülen yılanların deprem habercisi olduğu yönündeki iddiaların, bilimsel bir değerinin bulunmadığını kaydetti.
İznik Gölü'nde boyları 1,5 metre civarında olan çok sayıda yılan, su yüzeyinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yılanların, daha önce de 1999 Gölcük depremi öncesinde görüldüğü öne sürülürken, bölge halkı ise çıkan haberlerin ardından endişe yaşamaya başladı.
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