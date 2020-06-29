29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da tövbe edince polisler yardım etmişti! Hırsızlık yaparken yakalandı

Antalya’da tövbe edince polisler yardım etmişti! Hırsızlık yaparken yakalandı

'da dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde bir apartman önündeki kilitli bisikleti çalmaya çalışan B. (40), polis tarafından yakalandı. Hüseyin B.'nin bir süre önce yine hırsızlık suçundan yakalandığı, tövbe etmesi üzerine polislerin aralarında para toplayıp yardım ettikleri ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL
TÖVBE EDİP POLİSTEN YARDIM ALMIŞTI! YİNE USLANMADI

Apartman önünde kilitli bisikletin çalındığı ihbarını alan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüpheli B.'yi yakaladı.

15 AYRI HIRSIZLIK OLAYI...

Sağlık kontrolü sonrasında Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hüseyin B.'nin, kısa süre önce aynı suçtan yakalandığı, hakkında 15 ayrı hırsızlık olayından işlem yapıldığı, polisin önünde bir daha hırsızlık yapmayacağına dair tövbe ettiği kaydedildi.

POLİSLER YARDIM ETMİŞ

Hüseyin B.'nin tövbe etmesi üzerine polislerin aralarında bir miktar para toplayıp verdikleri ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin, sonrasında çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldığı belirtildi. Son hırsızlık olayıyla ilgili ifadesi alınan Hüseyin B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA