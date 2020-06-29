Emniyet “Bursa'da sınava giden genç kıza maske cezası kesildi” haberlerini yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, “Bursa'da sınava giden genç kıza maske cezası kesildi" iddiasıyla orta atılan haberleri yalanladı. Emniyet genç kızın bir üniversite öğrencisi olduğunu ve İznik ilçesinde YKS yapılmadığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, "'Bursa'da sınava giden genç kıza maske cezası kesildi' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Emniyet açıklamasında genç kızın bir üniversite öğrencisi olduğunu cezanın sınav bitiminden sonra kesildiğini ve İznik ilçesinde YKS yapılmadığını açıkladı.
İşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama:
"28 Haziran 2020 tarihinde bazı TV kanallarında, doğruluğu hiç araştırılmadan ve teyit edilmeden yayınlanan "Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku" haberiyle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Olayın gerçeği şu şekildedir:
1. Cezanın kesildiği iddia edilen 27 Haziran Cumartesi günü, Bursa ili İznik ilçesinde YKS yapılmamıştır.
2. Şahsın 2020 yılı YKS başvurusu bulunmamaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere şahıs üniversite sınavına girmemiştir.
3. Hali hazırda bir üniversitenin öğrencisidir.
4. Ayrıca koranavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde İ.A isimli şahsa maske takma zorunluluğuna uymamaktan dolayı saat 15.45'te yani sınav saatinin bitiminde idari para cezası uygulanmıştır.
Kaldı ki ülkemizde gerçekleştirilen YKS ve LGS'ye giren öğrencilerimize yönelik Teşkilatımızın büyük bir özveriyle yardım ettiği kamuoyuna yansımıştır.
Gerek sınava yetişemeyen öğrencilerimizi sınav yerine yetiştiren, gerekse kimliğini kaybeden evlatlarımızı geçici kimlik belgelerinin çıkarılmasında yardımcı olunması fedakar polislerimizin çalışmasına birkaç örnektir.
Gece gündüz canla başla, büyük bir özveriyle Milletimize hizmet eden ve Milletimizin büyük takdirini kazanmış olan Polis Teşkilatımızın halkımızla olan sağlam bağları ve sıcak diyaloğundan rahatsız olunmuş olacak ki teşkilatımıza yönelik gerçekdışı ve karalayıcı bu tür haberler yapılmıştır. Kamuoyumuz bu tür yalan haberlere itibar etmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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