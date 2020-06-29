29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uzmanlar uyardı: Afrika sıcakları geliyor, beyin kanaması riskine dikkat

Uzmanlar uyardı: Afrika sıcakları geliyor, beyin kanaması riskine dikkat

Hafta sonundan itibaren artan hava sıcaklıkları bu hafta boyu 'yi etkisi altına alacak. Aşırı sıcağın güneş çarpması ve beyin kanamasına neden olabileceği uyarısında bulunan Beyin ve . Öğr. , "Korunması gereken grup, 5 yaş altındaki çocuklar ve 65 yaşın üzerindeki erişkinler. Bunun dışında tansiyon, şeker, böbrek ve hastalarının 10.00 ve 16.00 saatleri arasında sıcağa maruz kalmaması gerekiyor" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL

Geçtiğimiz hafta su baskınlarına neden olan aşırı yağışlar bu hafta yerini sıcak havaya bırakıyor. Uzmanlar, üzerinden gelen dalgasının bunaltacağı uyarısında bulunarak, sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Aşırı sıcakların güneş çarpması ve beyin kanaması riski taşıdığını hatırlatan Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Beyin ve . Öğr. , iki durum arasındaki farklılıklara dikkat çekti. Yaz aylarında beyin kanamalarının çok fazla görüldüğünü anlatan Dr. Öğr. Üyesi Kenan Kıbıcı, "Özellikle hastaların tansiyonlarında dengesizlikler meydana geliyor. Ortamdaki sıcaklık artıyor, nem fazlalaşıyor. Nemin fazla olması da terlemeyi engelliyor, bu nedenle de kan basıncında artışlar meydana geliyor. Biz yaz aylarında beyin kanamalarını daha fazla görüyoruz" diye konuştu.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA