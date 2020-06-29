29 Haziran 2020, Pazartesi
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İstanbul’da motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı! Kaza anı kamerada

'ta araç trafiğine kapalı meydanda motosikletle giden şahıs, annesinin yanında yürüyen çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. anı kameraya yansırken kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan S.K. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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Meydanı'nda annesi ile yürüyen 5 yaşındaki Muhammet Ragip'e, S.K. yönetimindeki motosikletle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savuralan çocuğun annesi ve çevredekiler hemen yaralı çocuğun yanına koştu.

İstanbul’da motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı! Kaza anı kamerada İSTANBUL’DA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÇOCUK AĞIR YARALANDI! KAZA ANI KAMERADA

HASTANEYE KALDIRILDI

, güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kaza ile birlikte 'Sosyal mesafe' kuralını hiçe sayan çevredekiler yardım etmeye çalışırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis görevlileri çocuğu hastaneye kaldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Muhammed Ragip'in kaburgasinda kırık tespit edilirken, akciğerinin de zarar gördüğü belirlendi. Trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanarak, kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan S.K. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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