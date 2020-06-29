İstanbul’da motosikletin çarptığı çocuk ağır yaralandı! Kaza anı kamerada
Esenyurt'ta araç trafiğine kapalı meydanda motosikletle giden şahıs, annesinin yanında yürüyen çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Kaza anı kameraya yansırken kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan S.K. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
Esenyurt Meydanı'nda annesi ile yürüyen 5 yaşındaki Muhammet Ragip'e, S.K. yönetimindeki motosikletle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savuralan çocuğun annesi ve çevredekiler hemen yaralı çocuğun yanına koştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza, güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kaza ile birlikte 'Sosyal mesafe' kuralını hiçe sayan çevredekiler yardım etmeye çalışırken, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis görevlileri çocuğu hastaneye kaldırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Muhammed Ragip'in kaburgasinda kırık tespit edilirken, akciğerinin de zarar gördüğü belirlendi. Trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanarak, kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan S.K. ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
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