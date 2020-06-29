Bursa'da silahlı, keserli sopalı kavgada ortalık karıştı: 1 yaralı, 2 gözaltı

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya mahalledeki gençlerin de katılmasıyla ortalık bir anda karıştı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çıkan kavgada silah, keser ve sopalar kullanıldı. Kavga sonucu M.K isimli şahıs başına aldığı keser darbesiyle kanlar içerisinde kaldı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalık olan grubu dağıttı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Olaya karışan şahıslar geldikleri aracı bırakıp yaya olarak kayıplara karıştı.

ARAÇ ÇEKİCİ YARDIMIYLA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Araç içerisinde yapılan aramada bir adet pompalı tüfek bulunması nedeniyle araç çekici yardımıyla karakola götürüldü. Emniyet ekipleri kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.