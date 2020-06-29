Bursa'da silahlı, keserli sopalı kavgada ortalık karıştı: 1 yaralı, 2 gözaltı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar mahallesi köy içinde iki grup arasında silahlı, keserli, sopalı kavgaya mahallenin gençleri de karışınca sokak kavgası yaşandı. Olayda 1 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya mahalledeki gençlerin de katılmasıyla ortalık bir anda karıştı.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Çıkan kavgada silah, keser ve sopalar kullanıldı. Kavga sonucu M.K isimli şahıs başına aldığı keser darbesiyle kanlar içerisinde kaldı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalık olan grubu dağıttı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Olaya karışan şahıslar geldikleri aracı bırakıp yaya olarak kayıplara karıştı.
ARAÇ ÇEKİCİ YARDIMIYLA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Araç içerisinde yapılan aramada bir adet pompalı tüfek bulunması nedeniyle araç çekici yardımıyla karakola götürüldü. Emniyet ekipleri kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- "Depremi ilk hissedecek lokasyon..."
- Korkunç olay! Bakmaya yürek dayanmadı
- Ayvalık'ta sığınmacıları taşıyan bot battı!
- "Nasılsa genciz ayakta atlatırız demeyin!"
- Yaz Kur'an kursu nasıl izlenir?
- Bakırköy'de hareketli anlar! Taksiciyi rehin alıp...
- Yarı çıplak kovaladı! O anlar kamerada
- ‘YKS kısıtlaması' sonrası İstanbul'da bu sabah!
- Kürtaj cinayetinde şok! DNA enişteyle uyumlu çıktı
- İlanla eş arıyordu! Son söze dikkat
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!
- Diyanet TV Yaz Kur'an kursu izle! 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr)
- Altın fiyatları son dakika! 29 Haziran bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
- İstanbul'da dev operasyon! Uykularında yakalandılar...
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...
- Yarın yasak var mı? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı kaça kadar? İşte yasak saatleri...
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?