29 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 53'e çıktı

'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 53'e ulaştı. 'da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU! YÜZDE 53'E ÇIKTI

'da akşam saatlerinde iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. 'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.30 itibariyle yoğunluk yüzde 53'e ulaştı.

Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Karayolu 'da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.

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