Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yüzde 53'e çıktı
İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 53'e ulaştı. D-100 Cevizlibağ'da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da akşam saatlerinde iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.30 itibariyle yoğunluk yüzde 53'e ulaştı.
Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Cevizlibağ'da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.
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