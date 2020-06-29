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Son dakika: Bakırköy'de hareketli anlar! Taksiciyi rehin alıp ‘bombalı saldırı’ tehdidinde bulundular: 5 kişi gözaltında

Son dakika haberine göre ’de, 5 şahıs bir taksiciyi kaçırarak rehin aldı. Kaçırdıkları taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek, ‘patlama yapacaklarını’ söylediler. İhbar üzerine harekete geçen polisler, E-5 Karayolu Ataköy mevkiinde yolu kapatıp aracı aldı. Şahıslar gözaltına alınırken, araç incelemenin ardından çekildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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BAKIRKÖY'DE HAREKETLİ ANLAR! TAKSİCİYİ REHİN ALIP...

Olay, 05.00 sularında Ataköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataköy'de 5 kişi, 34 TJS 44 plakalı ticari taksi sürücüsünü silahla tehdit edip rehin aldı.

Bakırköy'de hareketli anlar! Taksiciyi rehin alıp ‘bombalı saldırı’ tehdidinde bulundular: 5 kişi gözaltında | Video BAKIRKÖY'DE HAREKETLİ ANLAR! TAKSİCİYİ REHİN ALIP ‘BOMBALI SALDIRI’ TEHDİDİNDE BULUNDULAR: 5 KİŞİ GÖZALTINDA | VİDEO

Taksiye binen 5 kişi daha sonra tehditlerine devam ederek, sürücüden gitmesini istedi. İhbar üzerine, aracın yakalanması için çok sayıda ekipleri sevk edildi.

Bunun üzerine sürücü taksiyi önce Florya'ya doğru sürdü, ardından Florya metrobüs durağından E-5 Karayolu Topkapı istikametine girdi.
Polisler bir yandan aracı kovalarken, Bahçelievler ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, E-5 Karayolu ile yan yolun Ataköy mevki Topkapı istikametini tamamen kapattı.


Daha sonra araç Ataköy'de yakalandı. Polisler, aracın içindeki 5 kişi kelepçeleyerek gözaltına alırken, taksi sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kişi, çekim yapan gazetecilere saldırarak, 'harekette' bulundu.

İncelemenin ardından aracın içinde 'patlayıcı madde veya silahın' olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken araç, incelemenin ardından çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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