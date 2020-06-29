29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da korkunç olay! Anneanne ölmek istedi, küçük torun hüngür hüngür ağladı

Adana'da korkunç olay! Anneanne ölmek istedi, küçük torun hüngür hüngür ağladı

'da merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde bir kadın 3 yaşındaki torununun gözü önünde Seyhan Nehri'nde etmek isteyince, kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, olay meydana geldi. İddiaya göre, Feride C. (40) arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. (3) ile birlikte Seyhan Nehri kenarına geldi. Kuva-i Milliye Parkı'nda oturduktan sonra Seyhan Nehri'nde su az olduğu için nehre indi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA