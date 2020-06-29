Adana'da korkunç olay! Anneanne ölmek istedi, küçük torun hüngür hüngür ağladı
Adana'da merkez Yüreğir ilçesi, Sinanpaşa Mahallesi'nde bir kadın 3 yaşındaki torununun gözü önünde Seyhan Nehri'nde intihar etmek isteyince, kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay meydana geldi. İddiaya göre, Feride C. (40) arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. (3) ile birlikte Seyhan Nehri kenarına geldi. Kuva-i Milliye Parkı'nda oturduktan sonra Seyhan Nehri'nde su az olduğu için nehre indi.
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