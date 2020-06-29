Adana'da korkunç olay! Anneanne ölmek istedi, küçük torun hüngür hüngür ağladı

Edinilen bilgiye göre, olay meydana geldi. İddiaya göre, Feride C. (40) arkadaşı A.B. ve torunu Rabia Nur K. (3) ile birlikte Seyhan Nehri kenarına geldi. Kuva-i Milliye Parkı'nda oturduktan sonra Seyhan Nehri'nde su az olduğu için nehre indi.