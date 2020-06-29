Çanakkale'de araç takla attı! 4 kişi yaralandı
Çan ilçesinde takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
A. M. Turmuş (21) idaresindeki 10 DBF 37 plakalı özel otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derenti köyü yakınlarında takla attı.
ARAÇTAN ÇIKARILDILAR
Otomobil sürücüsü A. M. Turmuş hafif yara alırken araçta bulunan bulunan Berke I. Çan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Arzu E. (20), ve Berke I.( 22), 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İğrenç olay! Asansörde kabusu yaşadı
- Sele kapılmıştı! Dehşeti anlattı
- Karın ağrısı şikayetiyle gitti! İçinden şişe çıktı
- Artvin’de ilginç kaza!
- Boyundan büyük! Çıplak eliyle yakaladı
- CHP - İYİ Parti bu duruma kör ve sağır
- 12 yaşında hafız olan Ravzanur A Haber’de
- Koku dolu anlar yaşatmıştı! Hesabını verecek
- Baba-kızın şiddet davasında flaş karar
- Kapalıçarşı'daki "tarihi" skandala "dur" dediler!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite taban puanları 2020 açıklandı mı? YÖK Atlas tercih robotu ile taban puanları, yüzdelik dilimleri sorgulama
- KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak?
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!
- Diyanet TV Yaz Kur'an kursu izle! 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr)
- Altın fiyatları son dakika! 29 Haziran bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
- İstanbul'da dev operasyon! Uykularında yakalandılar...
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?