Çanakkale'de araç takla attı! 4 kişi yaralandı

A. M. Turmuş (21) idaresindeki 10 DBF 37 plakalı özel otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derenti köyü yakınlarında takla attı.

ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

Otomobil sürücüsü A. M. Turmuş hafif yara alırken araçta bulunan bulunan Berke I. Çan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Arzu E. (20), ve Berke I.( 22), 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.