29 Haziran 2020, Pazartesi
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Çanakkale'de araç takla attı! 4 kişi yaralandı

Çan ilçesinde takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 'ne kaldırıldılar. ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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TAKLA ATAN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTILAR!

A. M. Turmuş (21) idaresindeki 10 DBF 37 plakalı özel otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derenti köyü yakınlarında takla attı.

ARAÇTAN ÇIKARILDILAR

Otomobil sürücüsü A. M. Turmuş hafif yara alırken araçta bulunan bulunan Berke I. Çan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Arzu E. (20), ve Berke I.( 22), 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 'ne kaldırıldılar. ilgili soruşturma başlatıldı.

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