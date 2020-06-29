Herkes mezarlığa koşmuştu! Geride aşk mektubu kaldı...
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Tayfun Şikol, kanserden ölen karısının mezarında intihar etti. Bıraktığı mektupta "Onun yanına gidiyorum" ifadelerine yer verdi.
Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi Mezarlığı'nda bir el silah sesi duyan vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermişti. Eşinin mezarı başında intihar eden 60 yaşındaki Tayfun Şikol'un ölümünün ardından dram ortaya çıktı.
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