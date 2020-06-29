29 Haziran 2020, Pazartesi
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Herkes mezarlığa koşmuştu! Geride aşk mektubu kaldı...

'ın ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Tayfun Şikol, kanserden ölen karısının mezarında etti. Bıraktığı mektupta "Onun yanına gidiyorum" ifadelerine yer verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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HERKES MEZARLIĞA KOŞMUŞTU! GERİDE AŞK MEKTUBU KALDI...

'ın ilçesi Çeştepe Mahallesi Mezarlığı'nda bir el silah sesi duyan vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermişti. Eşinin mezarı başında eden 60 yaşındaki Tayfun Şikol'un ölümünün ardından dram ortaya çıktı.

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