Herkes mezarlığa koşmuştu! Geride aşk mektubu kaldı...

Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi Mezarlığı'nda bir el silah sesi duyan vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermişti. Eşinin mezarı başında intihar eden 60 yaşındaki Tayfun Şikol'un ölümünün ardından dram ortaya çıktı.