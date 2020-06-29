İzmir'de vahşet! Cani anne kızını boğarak öldürdü...
İzmir’de yaşayan üç çocuk annesi Betül F., ikinci evliliğinden olan 4 yaşındaki minik Bahar’ı ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu. Dehşet verici olay, minik Bahar’ın dedesi tarafından hastaneye getirilmesinin ardından başlatılan soruşturma ile ortaya çıktı.
İzmir Konak'ta geçtiğimiz hafta dedesi Kemal Erdamar tarafından Tepecik Eğitim ve Araştrma Hastanesi'ne baygın halde getirilen 4 yaşındaki Bahar Erdamar hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma ise, bir vahşeti gözler önüne serdi. Annesi tarafından cinayete kurban giden küçük kızla ilgili detaylara Yeni Asır ulaştı.
İŞ ARKADAŞIYLA EVLENDİ
Bir yemek fabrikasında çalışan iki çocuk annesi Betül Fitil, 2015'te eşinden ayrıldı. Ardından aynı işyerinde aşçı olarak çalışan Mert Erdamar'dan hamile olduğunu öğrenince onunla evlenmek zorunda kaldı ancak bu evliliğinde de mutluluğu bulamadı. Betül Fitil, üçüncü çocuğuna Bahar adını verdi. Mert Erdamar'la da anlaşamayan ve eşinin ailesi tarafından da istenmeyen Betül Fitil, 2019'da eşinden boşandı ve çocuğun velayetini de Erdamar'a bıraktı. Ancak küçük kız, annesi Betül Fitil ile kalmaya devam etti. Kızının babasından boşandıktan sonra da kavga ve tartışmalara devam eden Betül Fitil, olay günü yine telefonla ikinci eşiyle tartıştıktan sonra yatak odasından aldığı tülbenti önce bağırmasın diye kızının ağzına tıktı. Ardından gözü dönen Betül Fitil, kızının yüzünü yastıkla kapattı.
Betül Fitil, 4 yaşındaki öz kızını boğarak öldürdü.
EVE GELEN DEDESİ FARK ETTİ
Nefessiz kalan küçük kız, bir süre sonra boğularak öldü. Olaydan sonra hiç bir şey olmamış gibi yatak odasından salona geçen Batül Fitil, oturup çayını sigarasını içmeye başladı. O sırada eve gelen dede Kemal Erdamar, torununu cansız görünce Betül Fitil'e ne olduğunu sordu. "Bilmiyorum, yatıyordu" cevabını alan Kemal Erdamar küçük Bahar'ı alıp hastaneye götürdü. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortaya çıkan vahşet sonrası gözaltına alınan ve timsah gözyaşları döken cani anne, polis sorgusunda suçunu itiraf etti.
'EN AĞIR CEZAYI VERSİNLER'
Vahşi cinayetle ilgili soruşturma devam ederken, olayı öğrenen baba Mert Erdamar ise acı haberle yıkıldı. Dört yaşındaki kızının öz annesi tarafından katledildiğini öğrenen Erdamar sinir krizi geçirirken, eski eşine en ağır cezanın verilmesini istedi.
İNTİHARI DA DENEMİŞ
Polisin bile kanını donduran soğukkanlılıkla işlediği vahşeti tek tek anlatan cani anne Betül Fitil, kızını boğarak öldürdükten sonra birkaç kez intihar girişiminde bulunduğunu ancak başaramadığını anlattı. Doktor raporu alındıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen cani anne, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Yeniasır
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