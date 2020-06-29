Adana'da 16 yaşındaki çocuk kendisini taciz eden üvey babasını öldürdü

İddiaya göre, 16 yaşındaki V.B. polis merkezine giderek kendisini film izleyip elle taciz ettiğini ileri sürdüğü üvey babası Yusuf A.'yı (62) pompalı tüfekle vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisler çocuğu gözaltına alıp sağlık ekiplerine de haber vererek adrese gitti. Eve gelen sağlık ekipleri göğsünden vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADE

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, katil zanlısı 16 yaşında olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı burada psikolog eşliğinde alınan ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.

POLİS YELEĞİ GİYDİRİLDİ

Polis zanlıya karşı tarafın zarar verme ihtimali üzerine adli tıp ve adliye önünde önlem aldırdı. Ayrıca, polis zanlıya polis yeleği giydirerek olası bir saldırının da önüne geçmek istedi.

TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen V.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.