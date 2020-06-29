Adana'da 16 yaşındaki çocuk kendisini taciz eden üvey babasını öldürdü
Adana'da merkez Çukurova ilçesi, 100. Yıl Mahallesi'nde 28 Haziran günü gece saat 01.00 sıralarında 16 yaşındaki bir çocuk, kendisini elle taciz ettiğini öne sürdüğü üvey babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olan çocuk tutuklandı.
İddiaya göre, 16 yaşındaki V.B. polis merkezine giderek kendisini film izleyip elle taciz ettiğini ileri sürdüğü üvey babası Yusuf A.'yı (62) pompalı tüfekle vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisler çocuğu gözaltına alıp sağlık ekiplerine de haber vererek adrese gitti. Eve gelen sağlık ekipleri göğsünden vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADE
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, katil zanlısı 16 yaşında olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı burada psikolog eşliğinde alınan ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.
POLİS YELEĞİ GİYDİRİLDİ
Polis zanlıya karşı tarafın zarar verme ihtimali üzerine adli tıp ve adliye önünde önlem aldırdı. Ayrıca, polis zanlıya polis yeleği giydirerek olası bir saldırının da önüne geçmek istedi.
TUTUKLANDI
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen V.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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