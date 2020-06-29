Denizli’de mağarada dinamit patlatan definecinin feci sonu!
Çivril ilçesinde define arayan 61 yaşındaki Dursun Alcıl, mağarada patlattığı dinamit neticesinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni jandarma ve AFAD ekipleri tarafından gece yarısı bulundu.
Olay, Uşak ilinin Sivaslı ilçesi ile Denizli'nin Çivril ilçesi Çapak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak Sivaslı ilçesinde yaşayan Dursun Alcıl (61), iddialara göre Çivril ilçesi sınırlarında ormanlık alanda kayalıklarda define aramaya gittiği belirtildi. Alcıl'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.
OTOPSİ YAPIALCAK
Bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından Alcıl'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alcıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alcıl'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
DİNAMİT PATLATILMIŞ
Öte yandan, Alcıl'ın hayatını kaybettiği olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre mağara şeklinde bulunan kısımda dinamit patlatıldığı ve kayalıklardan aşağıya yuvarlandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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