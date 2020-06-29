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Denizli’de mağarada dinamit patlatan definecinin feci sonu!

Çivril ilçesinde arayan 61 yaşındaki , mağarada patlattığı neticesinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni jandarma ve ekipleri tarafından gece yarısı bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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DEFİNECİNİN FECİ SONU!

Olay, ilinin Sivaslı ilçesi ile 'nin Çivril ilçesi Çapak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak Sivaslı ilçesinde yaşayan (61), iddialara göre Çivril ilçesi sınırlarında ormanlık alanda kayalıklarda aramaya gittiği belirtildi. Alcıl'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.

OTOPSİ YAPIALCAK

Bölgeye jandarma, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 7 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından Alcıl'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Alcıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alcıl'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

DİNAMİT PATLATILMIŞ

Öte yandan, Alcıl'ın hayatını kaybettiği olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre şeklinde bulunan kısımda patlatıldığı ve kayalıklardan aşağıya yuvarlandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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