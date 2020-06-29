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Çakma hesabın arkasına saklanıp dini değerlere hakaret eden kadın kıskıvrak yakaladı

Facebook üzerinden sahte isim ile açtığı hesap ile Hz. Muhammed ve eşi Hz. Hatice ile ilgili ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan bir hesap hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında isminin K. olduğu tespit edilen bir kadının Peygamber Efendimiz ile ilgili skandal kelimeler kullandığı belirlendi. Şüpheli hakkında ‘Halkın Bir ’ suçundan dava açıldı. Sabah’tan Sema Alim Dalgıç’ın haberinin detayları…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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ÇAKMA HESAPTAN DİNE HAKARET! HESAP VERECEK

Facebook üzerinden sahte isim ile açtığı hesap ile Hz. Muhammed ve eşi Hz. Hatice ile ilgili ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan T. isimli hesap hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında isminin Gülşen K. olduğu tespit edilen bir kadının Peygamber Efendimiz ile ilgili skandal kelimeler kullandığı belirlendi. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

HESABIN SAHİBİ TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir suç duyurusu yapılan çalışmalarda 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayıcı' nitelikte yorum paylaşan bir Facebook hesabının şüpheli Gülşen K.'ye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin 5 Aralık 2019 tarihinde Ateizm Cumhuriyeti isimli Facebook grubunda Hz. Muhammed (S.A.V.) hakkında çok çirkin ifadenin yazılı olduğu başlığın altına şüphelinin ağır küfür içerikli yorumlar yazdığı kaydedildi. Yaptığı yorumlar iddianame tek tek yer aldı.

KORKUTU ÇAKMA HESABINA SAHİP ÇIKMADI

Şüphelinin bu yorumları paylaşarak İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e ve eşi Hz. Hatice'ye aleni şekilde hakarette bulunduğu belirtildi. Şüpheli alınan savunmasında, hesabın ve paylaşımların kendisine ait olduğunu, suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.

YARGILANACAK

Savcılık, Gülşen K.'nin 'Halkın Bir ' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak. (Sema Alim Dalgıç/Sabah)

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