28 yaşında koronavirüse yakalandı: Nasılsa genciz ayakta atlatırız demeyin!

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniği'nin genç doktorlarından Muhammed Fatih Cırıl (28), pek çok meslektaşı gibi pandemi döneminde yüzlerce Kovid vakasına müdahale etti, hastalara şifa olabilmek için haftalarca ailesinden ayrı, görevi başında ter döktü. "Sigara kullanmıyorum, sağlıklı besleniyorum, gribe bile 2-3 yılda bir yakalanırdım. Onu da ilaç kullanmadan atlatırdım. Bağışıklık sistemime çok güveniyordum. O nedenle Kovid olsam da hafif atlatırım herhalde diye düşünüyordum ama öyle olmadı" diyen Dr. Cırıl, yaşadıklarını anlattı.