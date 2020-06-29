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28 yaşında koronavirüse yakalandı: Nasılsa genciz ayakta atlatırız demeyin!

Acil hekimi olarak görev yapan 28 yaşındaki Dr. Fatih Cırıl, 1,5 ay önce 'e yakalandı. Sigara dahi kullanmayan, hiçbir kronik hastalığı olmayan genç doktor, hastalık yüzünden on günde 7-8 kilo verdi, yoğun bakımın eşiğinden döndü. Sosyal medya hesabından "Nasılsa genciz, ayaktan atlatırız demeyelim" mesajı ile akciğer tomografi görüntüsünü paylaşan Dr. Cırıl, "Bu işin şakası yok, nefes alamadıkça ölümü düşünüyorsunuz. Dışarı çıkmak zorunda olmayanlar evde kalsın, çıkanlar da maskesini mutlaka taksın" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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NASILSA GENCİZ AYAKTA ATLATIRIZ DEMEYİN!

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kliniği'nin genç doktorlarından Muhammed Fatih Cırıl (28), pek çok meslektaşı gibi pandemi döneminde yüzlerce Kovid vakasına müdahale etti, hastalara şifa olabilmek için haftalarca ailesinden ayrı, görevi başında ter döktü. "Sigara kullanmıyorum, sağlıklı besleniyorum, gribe bile 2-3 yılda bir yakalanırdım. Onu da ilaç kullanmadan atlatırdım. Bağışıklık sistemime çok güveniyordum. O nedenle Kovid olsam da hafif atlatırım herhalde diye düşünüyordum ama öyle olmadı" diyen Dr. Cırıl, yaşadıklarını anlattı.

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