29 Haziran 2020, Pazartesi
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İnşaat kazısında ortaya çıktı! Polis harekete geçti

'ın Niksar ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet mezar bulundu. İnşaat alanı polis ekiplerince şeritle kapatılırken, kazı çalışmaları durduruldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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İNŞAAT KAZISINDA ORTAYA ÇIKTI!

Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden inşaat sahası içerisinde mezar bulundu.

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