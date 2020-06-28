28 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bilecik'in Pazaryerinden ilginç haber! 1,5 tonluk kurbanlığını otomobille takasa çıkardı

Bilecik'in Pazaryerinden ilginç haber! 1,5 tonluk kurbanlığını otomobille takasa çıkardı

'in ilçesinde besicilik yapan , "Mışka" adını verdiği kurbanlığını otomobil ile takas etmek üzere satışa çıkardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
ABONE OL
TAM 1,5 TON! OTOMOBİLLE TAKASA ÇIKARDI
Erkanlı, yaptığı açıklamada, 4 yıl önce buzağı olarak aldığı Limuzin ırkı tosunu özenle beslediğini söyledi.

Kurbanlığı 30 bin liranın üzerinde bir fiyata satmak ya da bu değerde bir otomobille takas etmek istediğini belirten , "Şu an 4 yaşında. İddia ediyorum Pazaryeri ilçesinde bu ağırlıkta başka kurbanlık yok. Eğer iddiası olan varsa gelsin, kantar burada. Benim kantarım 1,5 tonluk, danamın ebatları çok büyük olduğundan kantar almadı. Hayvanım 1500 kilogramın üzerinde." diye konuştu.

Erkanlı, satışa çıkardığı kurbanlığa alıcı beklediğini de sözlerine ekledi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA