27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Park halindeki aracı küle döndü şoke oldu!

Park halindeki aracı küle döndü şoke oldu!

'nın Milas ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
ABONE OL
PARK HALİNDEKİ ARACI KÜLE DÖNDÜ ŞOKE OLDU

Emek Mahallesi mevkisindeki bir aparmanın önünde park halinde bulunan 48 LB 909 plakalı otomobilde, dün saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını görenler itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangın, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA