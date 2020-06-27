27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rize'de maske takmayan 195 kişiye para cezası verildi

Rize'de maske takmayan 195 kişiye para cezası verildi

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen maske takmayan 195 kişiye 175 bin 500 lira ceza uygulandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
ABONE OL
YARIM MASKE TAKAN ONLARCA KİŞİYE TAM CEZA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maske takmanın zorunlu olduğu il genelinde denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Ekiplerin, denetimler sırasında vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyardığı belirtilen açıklamada, 4 günde maske takmayan 195 kişiye toplam 175 bin 500 lira ceza kesildiği kaydedildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA