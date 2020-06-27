Rize'de maske takmayan 195 kişiye para cezası verildi
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen maske takmayan 195 kişiye 175 bin 500 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin maske takmanın zorunlu olduğu il genelinde denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.
Ekiplerin, denetimler sırasında vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyardığı belirtilen açıklamada, 4 günde maske takmayan 195 kişiye toplam 175 bin 500 lira ceza kesildiği kaydedildi.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Büyük talihsizlik! YKS'ye gidiyordu
- İstanbul'da yine aynı manzara!
- YKS'ye girecek öğrenciyi taşıyan araç alev aldı
- Artan depremler neyin habercisi?
- Sosyal medya ayaklandı! Sokak ortasında dehşet
- İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü!
- Polis seferber oldu! Tam o an
- Kümesin kapısını açınca şoke oldu!
- Türkiye’nin gücünü dünya gördü!
- Başkan Erdoğan çiftçi aileyi yalnız bırakmadı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...
- ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?
- ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!
- Nihat Hatipoğlu'ndan üniversite sınavı duası! 2020 YKS sınavında başarılı olmak için okunacak dua hangisi?
- YKS saat kaçta bitecek? TYT oturumu kaç dakika? 2020 üniversite sınav süresi ne kadar?
- ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!
- YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2020 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı alma