Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 20°C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 20°C, 37°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRŞEHİR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 10°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Kars ve Ardahan ile öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 28°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık