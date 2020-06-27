27 Haziran 2020, Cumartesi
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Aydın'da korkunç olay! Mezarlığa koşanlar şoke oldu...

'ın ilçesinde bulunan Çeştepe Mahallesi Mezarlığı'nda saat 01.00 sıralarında bir kişi, bir yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında silahla vurulmuş halde bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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AYDIN'DA KORKUNÇ OLAY! MEZARLIĞA KOŞANLAR ŞOKE OLDU...

Olay Çeştepe Mahallesi Mezarlığı'nda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çeştepe Mezarlığı'ndan bir el silah sesi duyan vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

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