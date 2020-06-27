İstanbul’daki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı! Bina ve sokak havadan görüntülendi
Bahçelievler'de saat 04.50 sularında Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde meydana gelen doğal gaz patlamasının ardından ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken mahsur kalan bazı vatandaşlar kurtarıldı.
İKİ BİNA ZARAR GÖRDÜ
Patlamanın şiddeti günün ağarması ile gözler önüne serildi. Patlama nedeni ile birçok moloz parçasının etrafa dağıldığı görüldü. Havadan çekilen drone görüntülerde patlama nedeni ile iki binanın zarar gördüğü gözlendi.
VATANDAŞLAR PANİK HALİNDE…
Öte yandan patlama sonrasında yaşanılan panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde patlama sonrasında yangın çıktığı ve vatandaşların telaşla yardım istedikleri görülüyor. Polis, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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